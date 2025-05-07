Защитник провел в российском плену 14 месяцев. Детали рассказала командир Патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева в среду, 7 мая, передает 24 Канал.

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На аллее сакур срезали первую проволоку

Назар с позывным "Саймон" находился в плену в городе Грозный Чеченской Республики.

Эта проволока была символом плена. А теперь – символом возвращения. Истории таких воинов – не только о боли, но и о силе, верности и пути домой. Каждый срезанный провод приближает тот день, когда мы встретим всех,

– написала Толкачева.

Напомним, 6 мая Украине удалось вернуть из вражеского плена 205 воинов – защитников Мариуполя и всей линии фронта.

Это стало возможным благодаря работе украинских государственных органов, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и содействию международных партнеров, в частности ОАЭ.