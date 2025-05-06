Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского и СБУ.
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Какими были первые мгновения после возвращения из плена
Во время 64 обмена военнопленными Украине удалось вернуть защитников из разных подразделений. Среди них также есть защитники Мариуполя.
В видео, которое обнародовал Зеленский можно услышать громкие возгласы: "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Первые минуты после возвращения из плена: смотрите видео
Также в видео можно увидеть немало улыбок и объятий, а некоторые не могут сдержать слез.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,
– отметили в СБУ.
Украинские защитники вернулись из российского плена: смотрите видео
В СБУ добавили, что продолжают работать над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть каждого украинца, который до сих пор находится в российском плену.