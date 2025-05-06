Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та СБУ.

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Якими були перші миті після повернення з полону

Під час 64 обміну військовополоненими Україні вдалося повернути захисників з різних підрозділів. Серед них також є оборонці Маріуполя.

У відео, яке оприлюднив Зеленський можна почути гучні вигуки: "Слава Україні!" та "Героям Слава!".

Перші хвилини після повернення з полону: дивіться відео

Також у відео можна побачити чимало посмішок та обіймів, а дехто не може стримати сліз.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

– зазначили в СБУ.

Українські захисники повернулися з російського полону: дивіться відео

В СБУ додали, що продовжують працювати над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути кожного українця, який досі перебуває у російському полоні.