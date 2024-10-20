Аналитики ISW объясняют, что на днях состоялся четвертый обмен со времени начала Курской операции, то есть с августа 2024 года. В целом это был 58 обмен военнопленными за время полномасштабной войны.

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В ISW объяснили, что изменилось в обменах

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что:

19 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула 95 военнопленных. В частности военнослужащих, которые в начале 2022 года защищали "Азовсталь" в Мариуполе, нацгвардейцев, военнослужащих Госпогранслужбы Украины и других украинских военных;

18 октября минобороны России заявило, что российские власти также вернули 95 российских военнопленных и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в обмене.

В то же время украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что многие украинские военнопленные, которые вернулись, с тяжелыми болезнями и ранениями, они потеряли вес из-за пыток и недоедания в российском плену.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что частота обмена военнопленными между Украиной и Россией значительно возросла с начала операции ВСУ в Курской области, то есть с 6 августа 2024 года. Так, Украина и Россия за это время обменяли всего 267 военнопленных каждая во время 3 отдельных обменов до октября 2024 года.

ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию участвовать в обмене военнопленными,

– говорят аналитики.

Стоит заметить, что во время обмена 19 октября домой вернулись 34 азовца вернулись 34 азовцев, которые защищали Мариуполь и провели в российском плену 2,5 года.