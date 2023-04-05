Об этом у себя на стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, россияне избегают контактов по обмену военнопленными.

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Тысячи еще остаются в плену

Он рассказал, что 3 апреля с плена вернули 10 украинских военных из разных подразделений Вооруженных Сил Украины. Среди них – пять бойцов были тяжело ранены. Гражданские – жители Харьковщины и Донбасса. Это те, которых удалось внести в список для обмена.

Жданов добавил, что в плену остаются тысячи украинцев. Последний обмен был ответным шагом на одностороннюю передачу Украиной всех тяжелораненых российских военнопленных. Всего за время полномасштабного вторжения обменяли 2005 человек.

Олег Жданов о новом обмене военнопленными: смотреть видео

Переговоры по обмену военнопленных идут очень тяжело. Российская сторона не идет на контакт по этому вопросу. Свои их не интересуют, а наших они отдавать не собираются,

– отметил военный эксперт.

Обмен военнопленными