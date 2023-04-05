В среду, 5 апреля, советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян и спикер СБУ Артем Дехтяренко дали общий брифинг по случаю окончания досудебного расследования по делу Кулинича. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Смотрите также В СБУ прокомментировали возможные контакты Баканова с Кулиничем, сотрудничавшим с ФСБ

Будет ли как с Медведчуком?

На вопрос о том, возможно ли, что Кулинича обменивают, Дехтяренко ответил, что этот вопрос политический, в то время, куда более важен сейчас его юридический аспект.

В то же время Сапьян вспомнила о государственном изменнике Викторе Медведчуке, которого обменяли осенью 2022 года на украинских защитников, и констатировала, что это решение не повлекло закрытия дела против кума Путина.

То есть, по ее словам, даже если Кулинича обменяют, это не означает, что суд закроет против него дело.

По Кулиничу. Независимо от того, какое будет принято политическое решение (будет ли обмен – 24 Канал), дело будет в суде. Оно будет исследовано после того, как он ознакомится с материалами. Судебные заседания будут проводиться. И будет приговор,

– подчеркнула представительница ГБР.

Брифинг по делу Кулинича: смотрите запись с ютуба ГБР (об обмене – с 22 мин)

Обратите внимание! В сентябре 2022 года домой в Украину вернулись защитники "Азовстали", с сентября находившиеся во вражеском плену. Собственно, их обменяли на кума Путина и одного из лидеров уже запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сотрудничает ли Кулинич со следствием?

Советник по коммуникациям ГБР отметила, что Олег Кулинич отказывается идти на сотрудничество со следствием. Поэтому информация и доказательная база, которую удалось собрать ГБР, – это кропотливая работа следственно-оперативных групп.

Обыск квартиры Кулинича: смотрите видео от ГБР

В чем именно подозревают екс-чиновника?