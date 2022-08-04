По объективным причинам мы не можем до конца расследовать эти преступления. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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По его словам, ни у кого нет сомнений, что преступление в Еленовке совершила россия, а не украинская артиллерия, как это хочет преподнести страна-агрессор.

"Мы выпустили по этому поводу совместное заявление. Также наш омбудсмен просил, чтобы ему дали возможность попасть на место непосредственного события", – отметил Ростислав Смирнов.

Он добавил, что сегодня разве что есть возможность стучаться через организации, которые давали гарантии – Красный Крест и ООН. При этом советник министра внутренних дел сомневается в их успехе.

Все-таки мы имеем дело с оккупантами. С людьми, которые не уважают своих солдат, ведь не забирают их тела, не проявляют инициативы или любопытства для обмена пленными,

– объяснил Ростислав Смирнов.

Он добавил, что украинская сторона собирает все видео, опубликованные в сети, чтобы приложить их к уголовному производству по факту совершения преступлений.

Список погибших в Еленовке

"Я бы сейчас не хотел говорить о каких-то фамилиях или еще о чем-то. Мы должны понимать, насколько это трудно слышать их близким, которые до сих пор не знают, что происходит с родными", – отметил Ростислав Смирнов.

Он рассказал, что это дело находится на контроле непосредственно у президента Украины. Он однозначно применяет максимум усилий для того, чтобы как можно скорее освободить оставшихся солдат. А также идентифицировать погибших и унести все тела, чтобы похоронить их с почестями.

Возможен ли обмен защитников Мариуполя

Ростислав Смирнов сообщил, что обмен возможен. Сейчас они официально признаны военнопленными, поэтому, по всем правилам, однозначно должны подпадать под обмен.

Что придумает россия, чтобы этого не делать, я пока не могу сказать. Тем не менее, мы будем делать все возможное, в том числе давление на наших Западных партнеров и, возможно, Восточных. Все делаем для того, чтобы забрать наших ребят назад,

– прокомментировал Ростислав Смирнов.

Он добавил, что, несмотря на личную месть и страх путина к защитникам Мариуполя, уже часть из них удалось освободить. "Я думаю, что процесс не остановится. Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы все наши ребята оказались дома", – подчеркнул Ростислав Смирнов.

Смотрите видео: советник министра внутренних дел об обстреле колонии в Еленовке

Что известно об убийстве пленных в Еленовке