Через обʼєктивні причини ми не можемо до кінця розслідувати ці злочини. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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За його словами, ні в кого немає сумнівів, що злочин в Оленівці зробила росія, а не українська артилерія, як це хоче подати країна-агресорка.

"Ми випустили щодо цього спільну заяву. Також наш омбудсмен просив, щоб йому дали можливість потрапити на місце безпосередньої події", – зазначив Ростислав Смірнов.

Він додав, що сьогодні хіба є можливість стукатися через організації, які давали гарантії, – Червоний Хрест та ООН. При цьому радник міністра внутрішніх справ сумнівається в їх успіху.

Все ж ми таки маємо справу з окупантами. З людьми, які не поважають своїх солдатів, адже не забирають їх тіла, не проявляють ініціативи або цікавості для обміну полоненими,

– пояснив Ростислав Смірнов.

Він додав, що українська сторона збирає всі відео, які були опубліковані в мережі, аби докласти їх до кримінального проваджень за фактом вчинення злочинів.

Список загиблих в Оленівці

"Я б зараз не хотів говорити про якісь прізвища чи ще про щось. Ми повинні розуміти, наскільки це важко чути їх близьким, які дотепер не знають, що відбувається з рідними", – зазначив Ростислав Смірнов.

Він розповів, що ця справа лежить на контролі безпосередньо в президента України. Він однозначно застосовує максимум зусиль для того, щоб якомога скорше звільнити наших солдат, які залишилися. А також ідентифікувати загиблих й забрати всі тіла, щоб поховати їх з почестями.

Чи можливий обмін захисників Маріуполя

Ростислав Смірнов повідомив, що обмін можливий. Зараз вони офіційно признані військовополоненими, тому, згідно з усіма правилами, однозначно повинні підпадати під обмін.

Що придумає росія, щоб цього не робити, я поки що не можу сказати. Проте ми будемо робити все можливе, в тому числі тиск на наших Західних партнерів й, можливо, Східних. Все робимо для того, щоб забрати наших хлопців назад,

– прокоментував Ростислав Смірнов.

Він додав, що попри особисту помсту й страх путіна до захисників Маріуполя, вже частину з них вдалося звільнити. "Я думаю, що процес не зупиниться. Будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб всі наші хлопці опинилися дома", – акцентував Ростислав Смірнов.

Дивіться відео: радник міністра внутрішніх справ про обстріл колонії в Оленівці

Що відомо про вбивство полонених в Оленівці