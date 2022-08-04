В ефірі 24 каналу радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни раптово захотіли перемовин, адже в них теж обмежені ресурси.

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Він зазначив, що сьогодні окупанти на піку своїх територіальних претензій до України. Вони витратили шалену кількість ресурсів та захопили додаткову частку територій України.

За словами радника глави ОП, росіяни розуміють факт, що поступово Україна буде отримувати зброю та деблокуватимемо свою територію.

Це процес не такий швидкий, як нам би хотілося. Ми маємо це розуміти. Ресурсу в російській армії ще достатньо. Це шалена орда, тобто їх дуже багато. Вони не вважають, що людей треба берегти – і йдуть, і йдуть,

– розповів Михайло Подоляк.

"Тому сьогодні вони хочуть ультимативно зафіксувати статус-кво. Домовитися з нами про часткове перемирʼя й зафіксувати нову лінію розмежувань – Мінськ-3", – додав Подоляк.

Він додав, що росіяни розуміють, що цього шансу в них може більше й не бути. Тому це абсолютно прогнозовано, що вони сьогодні роблять.

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Задум росіян щодо Оленівки

росіяни хочуть підкинути ракети HIMARS на територію Оленівської колонії, щоб показати нібито українські війська несуть відповідальність за цей злочин.

Оленівка вже точно не зможе бути використана росіянами для того, щоб щось довести. Вже зрозуміло, що не було ніякого артилерійського обстрілу чи обстрілу системами РСЗВ HIMARS. Очевидно, що це був внутрішній підрив, який цілеспрямовано зроблений росіянами,

– прокоментував Михайло Подоляк.

"Будь-які спроби замаскувати щось чи підтасувати – не відпрацьовують. Сьогодні, все, що стосується трагедії в Оленівці, – абсолютно доведено. Це є провокація запланована й вчинена саме росіянами", – додав Подоляк.

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