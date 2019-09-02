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      Обмен обстрелами: на границе между Израилем и Ливаном обострилась ситуация

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      Ситуация на границе между государствами
      Ситуация на границе между государствами / ap.org

      Накануне из Ливана были запущены несколько противотанковых ракет в направлении израильского пограничного города Авивим. В ответ Израиль обстрелял цели на юге Ливана.

      Целью врага была военная база и военная техника, сообщает пресс-служба армии Израиля.

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      Ответственность за нападение на Израиль взяли на себя боевики ливанской группировки "Хезболла".

      Ситуация на границе между государствами: смотрите видео

      Они заявили, что уничтожили одну военную машину, поэтому должны быть раненые или погибшие. Однако армия и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заверили, что жертв с их стороны нет.

      Что известно про "Хезболлу"? Ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. С арабского языка переводится как "партия Бога". Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна.

      Однако ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической только ее Внешнюю Организацию Безопасности. А заместитель Генсекретаря ООН Марк Мелоч Браун считает: несмотря на то, что "Хезбалла" использует террористическую тактику, бесполезно называть ее террористической организацией. По его мнению, лучше бы США и международное сообщество признали ее законной политической партией.

      Международное сообщество уже выразило свое беспокойство из-за обострения ситуации и роста напряжения между Израилем и Ливаном.

      В частности, представитель Госдепартамента США заверил, что США полностью поддерживают право Израиля на самозащиту. Он также отметил ,что "Хезболла" должна воздерживаться от враждебных действий, которые угрожают безопасности и суверенитету Ливана.

      Во Франции отметили, что наладили многочисленные контакты в регионе и направляют усилия на то, чтобы предотвратить эскалацию военных действий между боевиками "Хезболлы" и армией Израиля.

      Отметим, что 19 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Киеве. Они, в частности, обсудили взаимоотношения между двумя государствами. Кроме того, активно обсуждались вопросы безопасности и обороны.

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