Обмін обстрілами: на кордоні між Ізраїлем та Ліваном загострилася ситуація

Напередодні з Лівану були запущені кілька протитанкових ракет у напрямку ізраїльського прикордонного міста Авівім. У відповідь Ізраїль обстріляв цілі на півдні Лівану.

Ціллю ворога була військова база та армійська техніка, повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

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Відповідальність за напад на Ізраїль взяли на себе бойовики ліванського угруповання "Хезболла".

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Вони заявили, що знищили одну військову машину, тож повинні бути поранені або загиблі. Проте армія та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху запевнили, що жертв з їхнього боку немає.

Що відомо про "Хезблоллу"? Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія. З арабської мови перекладається як "партія Бога". Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади, та Бахрейну.



Проте ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною лише її Зовнішню Організацію Безпеки. А заступник Генсекретаря ООН Марк Мелоч Браун вважає: попри те, що "Хезболла" використовує терористичну тактику, марно називати її терористичною організацією. На його думку, краще б США та міжнародне суспільство визнали її за законну політичну партію.

Міжнародна спільнота вже висловила своє занепокоєння через загострення ситуації та зростання напруги між Ізраїлем та Ліваном.

Зокрема, представник Держдепартаменту США запевнив, що Штати повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист. Він також наголосив, що "Хезболла" повинна утримуватися від ворожих дій, які загрожують безпеці та суверенітету Лівану.

У Франції зазначили, що налагодили "численні контакти в регіоні" та спрямовують зусилля на те, аби запобігти ескалації військових дій між бойовиками "Хезболли" та армією Ізраїлю.

Зазначимо, що 19 серпня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Києві. Вони, зокрема, обговорили взаємини між двома державами. Крім того, активно обговорювалися питання безпеки і оборони.