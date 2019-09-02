10:43
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Обмін обстрілами: на кордоні між Ізраїлем та Ліваном загострилася ситуація

      353 Читать новость на русском
      Cитуація на кордоні між державами
      Cитуація на кордоні між державами / ap.org

      Напередодні з Лівану були запущені кілька протитанкових ракет у напрямку ізраїльського прикордонного міста Авівім. У відповідь Ізраїль обстріляв цілі на півдні Лівану.

      Ціллю ворога була військова база та армійська техніка, повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

      Читайте також: У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці

      Відповідальність за напад на Ізраїль взяли на себе бойовики ліванського угруповання "Хезболла".

      Ситуація на кордоні між державами: дивіться відео

      Вони заявили, що знищили одну військову машину, тож повинні бути поранені або загиблі. Проте армія та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху запевнили, що жертв з їхнього боку немає.

      Що відомо про "Хезблоллу"? Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія. З арабської мови перекладається як "партія Бога". Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади, та Бахрейну.

      Проте ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною лише її Зовнішню Організацію Безпеки. А заступник Генсекретаря ООН Марк Мелоч Браун вважає: попри те, що "Хезболла" використовує терористичну тактику, марно називати її терористичною організацією. На його думку, краще б США та міжнародне суспільство визнали її за законну політичну партію.

      Міжнародна спільнота вже висловила своє занепокоєння через загострення ситуації та зростання напруги між Ізраїлем та Ліваном.

      Зокрема, представник Держдепартаменту США запевнив, що Штати повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист. Він також наголосив, що "Хезболла" повинна утримуватися від ворожих дій, які загрожують безпеці та суверенітету Лівану.

      У Франції зазначили, що налагодили "численні контакти в регіоні" та спрямовують зусилля на те, аби запобігти ескалації військових дій між бойовиками "Хезболли" та армією Ізраїлю.

      Зазначимо, що 19 серпня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Києві. Вони, зокрема, обговорили взаємини між двома державами. Крім того, активно обговорювалися питання безпеки і оборони.

      blog_ava
      Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      2746
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сьогодні , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 233
      Думав, що Росія вже під Дніпром, – страшні спогади бійця, який вийшов з Іловайського котла
      сьогодні , 08:50 Думав, що Росія вже під Дніпром, – страшні спогади бійця, який вийшов з Іловайського котла
      Марія Писаренко 881
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      1 вересня , 23:33 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      34810
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 вересня , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 597
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 вересня , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2807
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук