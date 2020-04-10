Обмен пленными: крымчан в списках не будет
В списках, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не будут включены крымчане. В то же время окончательно эти списки на обмен еще не сформированы.
Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков в ефірі "ТСН".
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За його словами, українська влада не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.
Звільненим у результаті обміну полоненими доведеться провести ще два тижні в обсервації.
Місця, де вони будуть розташований, вже готові. Там звільнених забезпечать всім необхідним, включаючи медичною допомогою і зв'язком з родичами,
– сказав Резніков.
Однак, він уточнив, що остаточно списки на обмін не сформовані досі. ОБСЄ чекає від Росії підтвердження дати обміну, кількості і поіменного списку.
Що відомо про списки, які пропонували окупанти?Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.
Більшість людей у списку – студенти або пенсіонери, яких бойовики звинуватили у "шпигунстві на користь СБУ".
Про що домовилися учасники Тристоронньої контактної групи
- Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх. Наприкінці 2019 року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців.
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
- Раніше проросійські бойовики на Донбасі запропонували список українців, яких можуть звільнити у межах обміну. Українська влада одразу не погодилася на умови окупантів.
- Крім того, на засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.
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