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      Обмін полоненими: кримчан у списках не буде

      -
      Олексій Резніков / КМДА

      У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не будуть включені кримчани. Водночас остаточно ці списки на обмін ще не сформовані.

      Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков в ефірі "ТСН".

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      За його словами, українська влада не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

      Звільненим у результаті обміну полоненими доведеться провести ще два тижні в обсервації.

      Місця, де вони будуть розташований, вже готові. Там звільнених забезпечать всім необхідним, включаючи медичною допомогою і зв'язком з родичами,
      – сказав Резніков.

      Однак, він уточнив, що остаточно списки на обмін не сформовані досі. ОБСЄ чекає від Росії підтвердження дати обміну, кількості і поіменного списку.

      Що відомо про списки, які пропонували окупанти?Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.

      Більшість людей у списку – студенти або пенсіонери, яких бойовики звинуватили у "шпигунстві на користь СБУ".

      Про що домовилися учасники Тристоронньої контактної групи

      • Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх. Наприкінці 2019 року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців.
      • 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      • Раніше проросійські бойовики на Донбасі запропонували список українців, яких можуть звільнити у межах обміну. Українська влада одразу не погодилася на умови окупантів.
      • Крім того, на засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Криму Війна на Донбасі Олексій Резніков Обмін полоненими Новини України Новини політики
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