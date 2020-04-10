Обмін полоненими: кримчан у списках не буде

У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не будуть включені кримчани. Водночас остаточно ці списки на обмін ще не сформовані.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков в ефірі "ТСН".

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За його словами, українська влада не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Звільненим у результаті обміну полоненими доведеться провести ще два тижні в обсервації.

Місця, де вони будуть розташований, вже готові. Там звільнених забезпечать всім необхідним, включаючи медичною допомогою і зв'язком з родичами,

– сказав Резніков.

Однак, він уточнив, що остаточно списки на обмін не сформовані досі. ОБСЄ чекає від Росії підтвердження дати обміну, кількості і поіменного списку.

Що відомо про списки, які пропонували окупанти?Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.



Більшість людей у списку – студенти або пенсіонери, яких бойовики звинуватили у "шпигунстві на користь СБУ".

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