Обмен пленными: родственники украинцев готовятся к встрече – видео
Родственники удерживаемых в России граждан Украины съехались в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Впоследствии в автобусах их вывезли в неизвестном направлении.
Уже четыре автобуса с родными, которые не комментируют ситуацию, отъехали от офиса омбудсмена, пишет "Радио Свобода".
Важно: Обмен пленными начался: что сейчас известно
Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, родные украинских моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко. С родственниками работают психологи, некоторые из них приехали с детьми.
Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – 24 канал),
– говорит мама Панова.
Процесс обмена между Украиной и Россией начался утром 7 сентября.
Родственники сходятся в офис омбудсмена:
В общем, родственники не очень активно отвечают на вопросы журналистов.
Представители уполномоченного тоже не комментируют ситуацию и говорят, что родственников везут "в безопасное место, где им будет комфортно". Едут ли они в Борисполь – неизвестно.
Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?
Вероятнее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, домой из российского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.
Накануне масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Скорее всего, домой вернутся 24 военнопленных моряка и другие пленники Кремля.