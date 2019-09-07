Обмен пленными: родственники украинцев готовятся к встрече – видео

Родственники удерживаемых в России граждан Украины съехались в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Впоследствии в автобусах их вывезли в неизвестном направлении.

Уже четыре автобуса с родными, которые не комментируют ситуацию, отъехали от офиса омбудсмена, пишет "Радио Свобода".

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Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, родные украинских моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко. С родственниками работают психологи, некоторые из них приехали с детьми.

Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – 24 канал),

– говорит мама Панова.

Процесс обмена между Украиной и Россией начался утром 7 сентября.

Родственники сходятся в офис омбудсмена:

В общем, родственники не очень активно отвечают на вопросы журналистов.

В Киеве родственники заключенных и задержанных, удерживаемых в России, садятся в автобусы возле офиса уполномоченного по правам человека. На вопросы журналистов они не отвечали. Затем автобусы двинулись колонной в сторону аэропорта Борисполь pic.twitter.com/TuQoUIenJ8 — DW на русском (@dw_russian) 7 вересня 2019 р.

Представители уполномоченного тоже не комментируют ситуацию и говорят, что родственников везут "в безопасное место, где им будет комфортно". Едут ли они в Борисполь – неизвестно.

Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?

Вероятнее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, домой из российского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

Накануне масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Скорее всего, домой вернутся 24 военнопленных моряка и другие пленники Кремля.



Военнопленные украинские моряки / Инфографика 24 канала