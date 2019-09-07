Обмін полоненими: родичі українців готуються до зустрічі – відео

Родичі утримуваних в Росії громадян України з'їхались до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Згодом у автобусах їх вивезли у невідомому напрямку.

Вже чотири автобуси з рідними, які не коментують ситуацію, від’їхали від офісу омбудсмена, пише "Радіо Свобода".

Важливо: Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо

Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, рідні українських моряків, Станіслава Клиха, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка. З родичами працюють психологи, дехто з них приїхав із дітьми.

Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (в повернення сина – 24 канал),

– каже мама Панова.

Процес обміну між Україною та Росією розпочався вранці 7 вересня.

Родичі сходяться до офісу омбудсмена:

Загалом, родичі не активно відповідають на запитання журналістів.

В Киеве родственники заключенных и задержанных, удерживаемых в России, садятся в автобусы возле офиса уполномоченного по правам человека. На вопросы журналистов они не отвечали. Затем автобусы двинулись колонной в сторону аэропорта Борисполь pic.twitter.com/TuQoUIenJ8 — DW на русском (@dw_russian) 7 вересня 2019 р.

Представники уповноваженого також не коментують ситуацію і кажуть, що родичів везуть "у безпечне місце, де їм буде комфортно". Чи їдуть вони у Бориспіль – невідомо.

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?

Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.



Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Найімовірніше, додому повернуться 24 військовполонені моряки та інші бранці Кремля.



Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу