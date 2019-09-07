Обмін полоненими: родичі українців готуються до зустрічі – відео
Родичі утримуваних в Росії громадян України з'їхались до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Згодом у автобусах їх вивезли у невідомому напрямку.
Вже чотири автобуси з рідними, які не коментують ситуацію, від’їхали від офісу омбудсмена, пише "Радіо Свобода".
Важливо: Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, рідні українських моряків, Станіслава Клиха, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка. З родичами працюють психологи, дехто з них приїхав із дітьми.
Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (в повернення сина – 24 канал),
– каже мама Панова.
Процес обміну між Україною та Росією розпочався вранці 7 вересня.
Родичі сходяться до офісу омбудсмена:
Загалом, родичі не активно відповідають на запитання журналістів.
Представники уповноваженого також не коментують ситуацію і кажуть, що родичів везуть "у безпечне місце, де їм буде комфортно". Чи їдуть вони у Бориспіль – невідомо.
Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?
Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.
Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Найімовірніше, додому повернуться 24 військовполонені моряки та інші бранці Кремля.