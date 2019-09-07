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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Обмін полоненими: родичі українців готуються до зустрічі – відео

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      Сестра Олега Сенцова
      Сестра Олега Сенцова

      Родичі утримуваних в Росії громадян України з'їхались до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Згодом у автобусах їх вивезли у невідомому напрямку.

      Вже чотири автобуси з рідними, які не коментують ситуацію, від’їхали від офісу омбудсмена, пише "Радіо Свобода". 

      Важливо: Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо

      Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, рідні українських моряків, Станіслава Клиха, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка. З родичами працюють психологи, дехто з них приїхав із дітьми.

      Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (в повернення сина – 24 канал),
      – каже мама Панова. 

      Процес обміну між Україною та Росією розпочався вранці 7 вересня.

      Родичі сходяться до офісу омбудсмена:

      Загалом, родичі не активно відповідають на запитання журналістів.

      Представники уповноваженого також не коментують ситуацію і кажуть, що родичів везуть "у безпечне місце, де їм буде комфортно". Чи їдуть вони у Бориспіль – невідомо. 

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?

      Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

      Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

      Найімовірніше, додому повернуться 24 військовполонені моряки та інші бранці Кремля.

      військовполонені українські моряки
      Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Олег Сенцов
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