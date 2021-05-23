Поскольку здание было заброшенным, под нашествием снега провалилась крыша. Это и положило начало мародерству, рассказал журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Читайте также Боевики на Донбассе маскируют "Грады" под грузовики

Остались руины

Кстати, речь идет о супермаркете "Амстор".

Весь микрорайон ходил разбирать здание. Теперь супермаркет размародерили до края,

– написал Казанский.

Журналист опубликовал фото магазина. На них видно, что нет не только крыши здания, но и даже стен. Остались только балки и кучи мусора.

Российская оккупация разрушает Донбасс

В марте 2021 года уже публиковали фото руин в оккупированной Луганщине и Донецкой области. Львиная часть зданий там были разрушены. Например, дом культуры в Вахрушево называют "символом тотальной разрухи".

От центральной городской больницы в Горловке остался только корпус. Медицинское учреждение полностью разрушено.

Обнародовали видео, на котором видно, что возле других зданий лежит много разбитого кирпича. Кроме этого, повсюду есть остатки помещений без окон.