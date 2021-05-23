Оскільки будівля була занедбаною, під навалою снігу провалився дах. Це й поклало початок мародерству, розповів журналіст та представник української делегації у ТКГ Денис Казанський.

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Залишились руїни

До речі, мовиться про супермаркет "Амстор".

Весь мікрорайон ходив розбирати будівлю. Тепер супермаркет розмародерили до краю,

– написав Казанський.

Журналіст опублікував фото магазину. На них видно, що немає не лише даху будівлі, а й навіть стін. Залишились тільки балки та купи сміття.

Російська окупація руйнує Донбас

У березні 2021 року вже публікували фото руїн в окупованій Луганщині та Донеччині. Левова частина будівель там були зруйновані. Наприклад, будинок культури у Вахрушево називають "символом тотальної розрухи".

Від центральної міської лікарні в Горлівці залишився тільки корпус. Медичний заклад повністю зруйнований.

Оприлюднили відео, на якому видно, що біля інших будівель лежить багато розбитої цегли. Крім цього, повсюди є залишки приміщень без вікон.