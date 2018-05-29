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Обнародовали рейтинг лучших железных дорог Европы

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Швейцарская железная дорога стала лучшей
Швейцарская железная дорога стала лучшей / golgappatravel.com

На основе сравнительного анализа сервиса для бронирования билетов Loco2 составили рейтинг самых комфортных железных дорог Европы, в который вошли 16 компаний, осуществляющих пассажирские перевозки на скоростных поездах на расстояние от 400 километров.

Об этом пишет The Guardian.

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Возглавила рейтинг Национальная железная дорога Швейцарии, опередив своих конкурентов в четырех категориях – путешествие с семьей, для велосипедистов, для любителей зимних видов спорта, для пассажиров с инвалидностью. Хотя в последнем критерии первенством пришлось поделиться с испанским перевозчиком RENFE.

Швейцарська залізниця
Игровая площадка для детей на Швейцарской железной дороге

Немецкая компания Deutsche Bahn заняла второе место в рейтинге за постоянное внедрение экологических инициатив – использование "зеленой энергии", скидки на горячие напитки пассажирам, которые имеют собственную чашку или ответственный выбор питания для пассажиров.

Кроме того, упомянутого немецкого перевозчика и Austrian Railways признали лучшими сервисами для туристов. Речь идёт об отсутствии обязательного резервирования мест, отсутствие пассажирских сборов и наличие бесплатного Wi-Fi.

На третьем месте оказалась британская компания Eurostar с качественным предоставлением услуг людям с инвалидностью.

Рейтинг залізниць у Європі
Рейтинг железных дорог в Европе

Теги: Швейцария Европа железная дорога
Источник: 24 Канал
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