В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск

Коли середньовічний сморід у Франції досяг свого апогею, геніальні парфумери винайшли стійкі запахи, що приховують амбре давно немитих тіл. Коли укрзалізничний сморід так і не вклався у європейську модель пасажирських перевезень, залізничники винайшли пару та хімію. Ну, як винайшли: вирішили впустити не новий, але дієвий метод очищення у "середньовічні" вагони.

Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" планує закупити парогенераторів на 20 мільйонів гривень, яких має вистачити для обробки усіх можливих вагонів. Після закупівлі провідники урочисто повикидають старі труси, якими раніше мили вагони, помиють руки і більше не будуть займатися брудною справою — замість них хімічними засобами та парою будуть драїти палуби сухопутних кораблів спеціально навчені спеціалісти.

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І це не плани на далеке майбутнє: уже в цьому місяці парогенератори мають закупити і роздати спецбригадам. Новітні прибиральники стверджують, що смердіти не буде не тільки куркою з яйцями, а й туалетами. Унітази, крізь які видно, як пливе вдалечінь дорога, на схилі віку потішаться новими засобами для прибирання. Це наче у сільському клубі Ілона Маска побачити.

До речі про Ілона Маска. Ще однією новиною тішить "Укрзалізниця" — у потягах та електричках можна буде купити квиток за допомогою безконтактної картки. Поки що систему впровадять у приміських поїздах Київської області, а далі як піде.

Але майбутнє вже тут. Буквально тиждень тому я проїхалася київською приміською електричкою. Квиток на неї на вокзалі села Бобрик мені не продали, бо "пізно вже". Хоча касир була на місці. Але сонце сідало, всі діла. І я купила квиток, уже їдучи в електричці. Вона була забита вщент, з тамбурів несло туалетами, яких там немає, крізь немиті вікна було видно немиті вікна. Але до мене підійшов контролер, чемно взяв гроші, пробив чек і залишив їхати далі. Серед роздовбаного корита зі шпротами контролер з терміналом виглядав як Ілон Маск з Теслою в руках, от чому він мені згадався.

Чудово, що "Укрзалізниця" не стоїть осторонь прогресу. Але оновлення починати варто з голови, а не з хвоста поїзда, оновивши передусім рухомий склад. Та, мабуть, це не в пріорітеті – не так давно "Укрзалізниця" відмовилась купувати вживані німецькі потяги, які хоч і б/в, але збереглися набагато краще за наші жестянки.

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