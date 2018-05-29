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Оприлюднили рейтинг найкращих залізниць Європи

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Швейцарська залізниця стала найкращою
Швейцарська залізниця стала найкращою / golgappatravel.com

На основі порівняльного аналізу сервісу для бронювання квитків Loco2 склали рейтинг найкомфортніших залізниць Європи, до якого увійшли 16 компаній, що здійснюють пасажирські перевезення на швидкісних потягах на відстань від 400 кілометрів.

Про це пише The Guardian.

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Очолила рейтинг Національна залізниця Швейцарії, випередивши своїх конкурентів у чотирьох категоріях – подорожі з родиною, для велосипедистів, для любителів зимових видів спорту, для пасажирів з інвалідністю. Хоча в останньому критерії першістю довелося поділитися з іспанським перевізником RENFE.

Швейцарська залізниця
Ігровий майданчик для дітей на Швейцарській залізниці

Німецька компанія Deutsche Bahn посіла друге місце в рейтингу за постійне впровадження екологічних ініціатив – використання "зеленої енергії", знижки на гарячі напої пасажирам, які мають власну чашку чи відповідальний вибір харчування для пасажирів.

Крім того, згаданого німецького перевізника та Austrian Railways визнали найкращими сервісами для туристів. Йдеть про відсутність обов'язкового резервування місць, відсутність пасажирських зборів та наявність безкоштовного Wi-Fi. 

На третій сходинці опинилась британська компанія Eurostar з якісним наданням послуг людям з інвалідністю. 

Рейтинг залізниць у Європі
Рейтинг залізниць у Європі

Теги: залізниця Європа Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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