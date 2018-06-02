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Обнародованы правильные ответы на тест ЗНО по английскому

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ВНО по английскому языку-2018: обнародованы правильные ответы на тест
ВНО по английскому языку-2018: обнародованы правильные ответы на тест / 24 Канал

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту внешнего независимого оценивания по английскому языку, который накануне сдавали абитуриенты.

Правильные ответы можно посмотреть на официальном сайте центра.

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Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал" по английскому языку состоится 14 июня.

Результаты же тестирования по английскому языку будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

"Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по английскому языку, советуем воспользоваться схемами начисления баллов за выполнения заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом", – добавляют в УЦЯО.

К слову, схема оценивания задания открытой формы с развернутым ответом по английскому языку будет обнародована в разделе "Предметы ЗНО/Английский язык/Правильные ответы" 5 июня.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что в тестировании по английскому языку приняли участие 83 990 человек, зато 27 абитуриентов не допустили.

Теги: Новости Украины Образование ВНА
Источник: 24 Канал
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