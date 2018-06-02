Оприлюднено правильні відповіді на тест ЗНО з англійської

Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді до тесту зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, яке напередодні складали абітурієнти.

Правильні відповіді можна переглянути на офіційному сайті центру.

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Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порогу "склав/не склав" з англійської мови відбудеться до 14 червня.

Результати ж тестування з англійської мови буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

"Абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з англійської мови, радимо скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю", – додають в УЦЯО.

До слова, схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської мови буде оприлюднено у розділі "Предмети ЗНО/Англійська мова/Правильні відповіді" 5 червня.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що у тестуванні з англійської мови взяли 83 990 осіб, натомість 27 абітурієнтів не допустили.