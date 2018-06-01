В Україні до ЗНО з англійської мови не допустили 27 осіб
Згідно з оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з англійської мови взяли 83 990 осіб, що становить 94 % від загальної кількості зареєстрованих.
Про це інформують в Українському центрі оцінювання якості освіти.
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Зазначається, що 10 учасників зовнішнього незалежного оцінювання не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, а ще 17 — через відсутність одного з обов’язкових документів.
В УЦОЯО додають, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування забезпечували 15 005 осіб. Дотримання процедури тестування контролювали 74 громадські спостерігачі і 8 представників засобів масової інформації.
В держустанові також додають, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з англійської мови через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.
Для цього необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.
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