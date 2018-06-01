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В Украине к ВНО по английскому языку не допустили 27 человек

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К тестированию по английскому не допустили 27 человек
К тестированию по английскому не допустили 27 человек / kh.depo.ua

Согласно оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по английскому языку приняли 83 990 человек, что составляет 94% от общего количества зарегистрированных.

Об этом информируют в Украинском центре оценивания качества образования.

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Отмечается, что 10 участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, а еще 17 — из-за отсутствия одного из обязательных документов.

В УЦОКО добавляют, что проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 15005 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 74 общественных наблюдателя и 8 представителей средств массовой информации.

В госучреждении также добавляют, что участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по английскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство образования и науки Украины ВНА Образование
Источник: 24 канал
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