Причиной инцидента могло быть повреждение труб, по которым циркулировала жидкость. В электроэнергетической компании "Токио Денреку" сообщили, что проведут ремонт в кратчайшие сроки.
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Утечка достигла примерно 4 тонн
Согласно информации издания, благодаря так называемому ледяному барьеру пытались не допустить попадания подземных вод в здания реактора, которые были повреждены из-за цунами в 2011 году
Для поддержания барьера компания использовала раствор хлорида кальция. В то же время жидкий хладагент хранили при температуре -30 градусов по Цельсию.
Соответствующее вещество содержалось в четырех цистернах. В компании отметили, что в двух цистернах уровни жидкости упали. Вблизи стены обнаружили лужи. По подсчетам, объем утечки вещества составляет примерно 4 тонны.
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Авария на "Фукусиме-1" в 2011 году: коротко
- У северо-восточного побережья Японии в 2011 году произошло землетрясение, которое вызвало цунами.
- Мощная волна фактически упала на АЭС "Фукусима-1". В конце концов стихия привела к самой масштабной, после событий на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии.
- На японской АЭС расплавилась активная зона реакторов на трех энергоблоках.
- Национальное полицейское агентство сообщило, что в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тысячи людей. В то же время 2,5 тысячи – до сих пор считают пропавшими без вести.