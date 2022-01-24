Причиною інциденту могло бути пошкодження труб, якими циркулювала рідина. В електроенергетичній компанії "Токіо Денреку" повідомили, що проведуть ремонт в найкоротші терміни.
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Витік сягнув приблизно 4 тонн
Згідно з інформацією видання, завдяки так званому крижаному бар'єру намагалися не допустити потрапляння підземних вод у будівлі реактора, що були пошкоджені через цунамі у 2011 році
Для підтримки бар'єру компанія використовувала розчин хлориду кальцію. Водночас рідкий холодоагент зберігали при температурі -30 градусів за Цельсієм.
Відповідна речовина містилася у чотирьох цистернах. У компанії зазначили, що у двох цистернах рівні рідини впали. Поблизу стіни виявили калюжі. За підрахунками, обсяг витоку речовини становить приблизно 4 тонни.
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Аварія на "Фукусуміі-1" у 2011 році: коротко
- Біля північно-східного узбережжя Японії у 2011 році стався землетрус, який викликав цунамі.
- Потужна хвиля фактично впала на АЕС "Фукусіма-1". Зрештою стихія призвела до наймасштабнішої, після подій на Чорнобильській АЕС у 1986 році, аварії.
- На японській АЕС розплавилась активна зона реакторів на трьох енергоблоках.
- Національне поліцейське агентство повідомило, що внаслідок стихійного лиха у 2011 році загинули 15,9 тисячі людей. Водночас 2,5 тисячі – досі вважають зниклими безвісти.