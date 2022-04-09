Волонтер спас из Бучи девочку, которая получила осколочное ранение. Через некоторое время он посетил ее в больнице. Об этом Гудаускас рассказал в эфире 24 канала.

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"Самое дорогое, что я слышал"

Он отметил, что когда приехал в медицинское учреждение, девочка обняла его.

Она мне сказала, что я ее крестный отец. Знаете, это самое дорогое, что я слышал за время войны.

– поделился Гудаускас.

По его словам, он будет безусловно молиться за девочку каждый день. "Надеюсь, что погуляю на ее свадьбе", – сказал казахстанец.

Заметим, что сейчас девочка уже поправилась и находится с бабушкой.

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