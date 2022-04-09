Волонтер врятував з Бучі дівчинку, яка мала осколкове поранення. Через деякий час він відвідав її у лікарні. Про це Гудаускас розповів в ефірі 24 каналу.

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"Найдорожче, що я чув"

Він зауважив, що коли приїхав у медичний заклад, то дівчинка обійняла його.

Вона мені сказала, що я її хрещений батько. Знаєте, це найдорожче, що я чув за час війни.

– поділився Гудаускас.

За його словами, він безумовно молитиметься за дівчинку кожен день. "Надіюсь, що погуляю на її весіллі", – сказав казахстанець.

Зауважимо, що зараз дівчинка вже одужала і перебуває з бабусею.

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