Как правильно обновить данные, находясь за пределами Украины, объяснила адвокат Марина Бекало. Также рассказала, что может грозить за игнорирование требований закона.

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Как обновить данные за границей

Граждане Украины, которые находятся за границей, могут обновить данные, сообщив на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанные на сайте ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или в Резерв+.

Если гражданин находится за границей, то для него достаточно обновить данные, отправив сообщение по электронной почте в адрес ТЦК и СП или по телефону. Закон не предусматривает обязанность иметь Резерв+ или обновлять данные только через приложение,

– рассказала Марина Бекало.

Адвокат добавила, если гражданин не нашел свои данные в Резерв+, может обновить их по электронной почте. Тогда обязанность также будет считаться выполненной.

"Или попробовать через техническую поддержку приложения решить проблему. Если он видит в этом потребность, ведь иметь Резерв+ является правом, а не обязанностью", – отметила Бекало.

Также отметила, ожидается, что не обновление данных будет квалифицироваться как нарушение правил воинского учета. За что в соответствии со статьей 210 КУоАП установлен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

По словам адвоката, если не обновить данные, то после 16 июля будет штраф. Кроме того, вероятнее всего, повестка на обновление данных.

Если будет вынесено Постановление о привлечении к административной ответственности по статьям 210 и/или 210-1 КУоАП, и передано в исполнительную службу после вступления в силу через 10 дней, то возможен арест прежде всего банковских счетов (депозитных),

– отметила Марина Бекало.

Добавила, если штрафы будут накапливаться, госисполнитель может накладывать аресты на транспортные средства, ценные бумаги, любые активы и тому подобное.