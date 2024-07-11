Як правильно оновити дані, перебуваючи за межами України, пояснила адвокатка Марина Бекало. Також розповіла, що може загрожувати за ігнорування вимог закону.

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Як оновити дані за кордоном

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оновити дані, повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, що зазначені на сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або ж у Резерв+.

Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати Резерв+ або оновлювати дані тільки через застосунок,

– розповіла Марина Бекало.

Адвокатка додала, якщо громадянин не знайшов свої дані в Резерв+, може оновити їх електронною поштою. Тоді обов'язок також буде вважатися виконаним.

"Або спробувати через технічну підтримку застосунку розв'язувати проблему. Якщо він бачить в цьому потребу, адже мати Резерв+ є правом, а не обов'язком", — зазначила Бекало.

Також зауважила, очікується, що не оновлення даних буде кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За що відповідно до статті 210 КУпАП встановлено штраф в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

За словами адвокатки, якщо не оновити дані, то після 16 липня буде штраф. Окрім того, ймовірніше за все, повістка на оновлення даних.

Якщо буде винесена Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 210 та/або 210-1 КУпАП, та передана до виконавчої служби після набуття чинності через 10 днів, то можливий арешт перш за все банківських рахунків (депозитних),

– наголосила Марина Бекало.

Додала, якщо штрафи будуть накопичуватися, держвиконавець може накладати арешти на транспортні засоби, цінні папери, будь-які активи тощо.