Какие данные должны обновить все военнообязанные до 16 июля

До 16 июля мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали обновить свои данные. Это должны также сделать женщины, которые получили образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.

Для этого государство предусмотрело срок в 60 дней. Опоздание с обновлением данных может привести к административной ответственности.

Смотрите также Выезд мужчин за границу: что изменится с 17 июля

Какие данные нужно обновить

Обновить свои данные можно в ТЦК, ЦНАПах и в приложении Резерв+.

Речь идет об обновлении фамилии, имени и отчества, даты рождения, адреса проживания, номера телефона, адреса электронной почты при наличии, места рождения и других персональных сведений – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Последнее можно обновить только в ТЦК. Поэтому с 17 июля тех, о ком отсутствуют такие сведения, могут дополнительно пригласить в ТЦК.

Если же по истечении 60-дневного срока, то есть после 16 июля, в ТЦК обнаружат, что гражданин не обновил свои данные, ему повестку для их обновления.

Лица, которые имели статус ограниченно годных, должны пройти военно-врачебную комиссию. На это им выделяется 9 месяцев – до 4 февраля 2025 года. После они получат статус "годный" или "непригодный".

Обновить свои данные также должны мужчины, которые находятся за рубежом. Сделать они могут это через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или через "Резерв+".