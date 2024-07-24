На тех, кто своевременно не обновил данные, ждут штрафы. Впрочем, штрафы не освобождают их от обязанности обновить данные.

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Какие данные надо обновить

Уточнять данные должны мужчины призывного возраста и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Они должны были внести фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные данные – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Данные об образовании и другие расширенные данные можно было обновить только в ТЦК. Поэтому с 17 июля тех, о ком таких данных нет, могут дополнительно вызвать в военкомат.

Могут и в дальнейшем уточнить данные мужчины, которые находятся за рубежом. Им нужно или обратиться в консульские учреждения, или воспользоваться "Резервом+".

Напомним, что штрафы нарушителям не будут выписывать автоматически.