За необновление данных предусмотрены штрафы в размере от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц. Отказ от уплаты штрафов может привести к аресту имущества должника.

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Когда будут выписывать штрафы

Если военнообязанный откажется от повестки или не явится за ней в ТЦК своевременно, его может задержать полиция и доставить в военкомат. В случае, если задержание по каким-то причинам невозможно, тогда нарушителю приходит письмо с требованием прибыть в ТЦК. Мужчина имеет 10 дней для того, чтобы прийти в ТЦК. Иначе военкомат тогда обращается в суд, который выносит постановление о запрете военнообязанному управлять авто.

В то же время невозможно лишить права управлять транспортом лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.

В Минобороны объяснили, что штрафы для тех, кто не обновил данные до 16 июля, не будут выписывать автоматически. Наложить штраф на мужчину могут от трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения. Кроме того, должна быть соблюдена процедура – составлен протокол, выдано постановление суда.

Люди будут узнавать о получении штрафов за необновление данных так, как узнают о штрафах, например, за превышение скорости. В частности, эта информация будет появляться в приложении "Дія".

В ведомстве отметили, что нарушители могут обновить военно-учетные данные и сейчас, впрочем, это не освобождает их от штрафа.