За неоновлення даних передбачено штрафи у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб. Відмова від сплати штрафів може призвести до арешту майна боржника.

Дивіться також Штрафи за неоновлені дані: хто буде їх виписувати та чи можна оскаржити

Коли виписуватимуть штрафи

Якщо військовозобов'язаний відмовиться від повістки або не з'явиться за нею у ТЦК своєчасно, його може затримати поліція і доправити до військкомату. У разі, якщо затримання з якихось причин неможливе, тоді порушнику надходить лист з вимогою прибути до ТЦК. Чоловік має 10 днів для того, аби прийти в ТЦК. Інакше військкомат тоді звертається до суду, який виносить постанову про заборону військовозобов'язаному керувати авто.

Водночас неможливо позбавити права керувати транспортом осіб з інвалідністю і громадян, на утриманні яких перебувають особи з інвалідністю І та II груп або діти з інвалідністю.

У Міноборони пояснили, що штрафи для тих, хто не оновив дані до 16 липня, не виписуватимуть автоматично. Накласти штраф на чоловіка можуть від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Крім того, має бути дотримана процедура – складено протокол, видана постанова суду.

Люди дізнаватимуться про отримання штрафів за неоновлення даних так, як дізнаються про штрафи, наприклад, за перевищення швидкості. Зокрема, ця інформація з'являтиметься у застосунку "Дія".

У відомстві наголосили, що порушниики можуть оновити військово-облікові дані і зараз, втім, це не звільняє їх від штрафу.