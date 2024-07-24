В матеріалі 24 Каналу мовиться, що за одне порушення можуть виписати один штраф. Втім, його можна оскаржити в суді.

До теми У Резерв+ з'явилася позначка про вчасне оновлення даних

Хто буде штрафувати за неоновлення даних

Як пояснювала представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Ірина Гарбуз, за одне правопорушення передбачено один штраф. Його можуть виписувати представники ТЦК та СП.

Так, уповноважена посадова особа військкомату складатиме адміністративні протоколи, збиратиме матеріали справи та подаватиме їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який ухвалюватиме рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Втім, штрафи можна оскаржити у суді.

Як пояснюють юристи, ті, хто не згоден зі штрафом, можуть звернутися до суду й оскаржити постанову. Зробити це можна протягом 10 днів після того, як військовозобов'язаному виписали штраф. Водночас у Генштабі наголосили, що за неоновлення військово-облікових даних людину не можуть притягнути до відповідальності повторно.

Якщо ж не сплатити штраф за неоновленння військово-облікових даних, то людину можуть покарати. Так, справу можуть передати до органів виконавчої державної служби. У такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладений арешт.

До слова, дізнатися про те, що військовозобов'язаному прийшов штраф, можна у Дії.