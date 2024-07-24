В материале 24 Канала говорится, что за одно нарушение могут выписать один штраф. Впрочем, его можно обжаловать в суде.

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Кто будет штрафовать за необновление данных

Как объясняла представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Ирина Гарбуз, за одно правонарушение предусмотрен один штраф. Его могут выписывать представители ТЦК и СП.

Так, уполномоченное должностное лицо военкомата будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать их на рассмотрение к руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности. Впрочем, штрафы можно обжаловать в суде.

Как объясняют юристы, те, кто не согласен со штрафом, могут обратиться в суд и обжаловать постановление. Сделать это можно в течение 10 дней после того, как военнообязанному выписали штраф. В то же время в Генштабе отметили, что за необновление военно-учетных данных человека не могут привлечь к ответственности повторно.

Если же не оплатить штраф за необновление военно-учетных данных, то человека могут наказать. Так, дело могут передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.

К слову, узнать о том, что военнообязанному пришел штраф, можно в Дії.