Увеличилось ли количество желающих выехать за пределы государства, в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Возросло ли количество мужчин, которые пересекают границу

Спикер отметил, пока нет изменений относительно категорий, которым разрешено пересекать государственную границу. При наличии условий, то есть документов, которые дают право на выезд, пограничники обеспечивают оформление граждан.

Демченко отметил, что речь идет о мужчинах от 18 до 60 лет. Ведь именно этой категории временно ограничено право покидать пределы Украины на время действия военного положения.

На данный момент мы не видим увеличения количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Фактически ежедневно это количество остается постоянным,

– заявил представитель ГПСУ.

Добавил, что с полуночи 17 июля пограничники начнут дополнительно проверять и наличие военно-учетного документа у всех мужчин от 18 до 60 лет, которые пересекают границу.

Если человек подпадает под условие пропуска из-за отсрочки или непригодности к военной службе, это должно быть отражено в военно-учетном документе или электронном формате, или в бумажной форме,

– подчеркнул Демченко.

Также отметил, если у пограничников будут возникать какие-то сомнения относительно записей или действительности самого документа, информацию обязательно будут проверять через систему "Оберег".