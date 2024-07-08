Чи збільшилася кількість охочих виїхати за межі держави, в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Чи зросла кількість чоловіків, які перетинають кордон

Спікер зауважив, наразі немає змін щодо категорій, яким дозволено перетинати державний кордон. При наявності умов, тобто документів, які дають право на виїзд, прикордонники забезпечують оформлення громадян.

Демченко наголосив, що йдеться про чоловіків від 18 до 60 років. Адже саме цій категорії тимчасово обмежено право залишати межі України на час дії воєнного стану.

На цей момент ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Фактично щодня ця кількість залишається сталою,

– заявив речник ДПСУ.

Додав, що з опівночі 17 липня прикордонники почнуть додатково перевіряти й наявність військово-облікового документа у всіх чоловіків від 18 до 60 років, які перетинають кордон.

Якщо людина підпадає під умову пропуску через відстрочку або непридатність до військової служби, це має бути відображено у військово-обліковому документі чи електронному форматі, чи в паперовій формі,

– наголосив Демченко.

Також зазначив, якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви щодо записів або дійсності самого документа, інформацію обов'язково перевірятимуть через систему "Оберіг".