Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны

Сейчас в Украине все военнообязанные мужчины должны обновить военно-учетные документы. Сделать это следует до 16 июля. При этом, ранее предполагали, что 2 месяца может не хватить, чтобы все успели сделать это. Продлят ли сроки, учитывая, что тем, кто этого не успеет сделать, грозят штрафы, рассказали в Минобороны.

Ответ на этот вопрос дал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Он отметил, что сейчас активно продолжается обновление данных через приложение Резерв+. Поэтому, пока нет никаких оснований чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

"Если были в первые дни запуска приложения были зависания, из-за технических проблем, определенную перегрузку, то сейчас таких проблем нет. Обновить военно-учетные данные через Резерв+, загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать сроки, нет", – заявил Лазуткин.

Форс-мажоры могут быть

В то же время, по его словам, в Минобороны не исключают форс-мажоров, когда придется продлить срок обновления данных.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать – резервисты, призывники и военнообязанные", – добавил Лазуткин.

К слову, ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что хочет зарегистрировать законопроект, который увеличит срок обновления военно-учетных данных до 150 дней.

Обновление военно-учетных данных