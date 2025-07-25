Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне на 25 июля?

Аналитики Deep State нанесли на карту фронта продвижение россиян на Приднепровском и Торецком направлениях.

Враг продвинулся в Каменском и возле Яблоновки,

– написали они.

Какие новые территории захватили оккупанты:

В Силах обороны заявили, что россияне стремятся захватить Каменское, которое штурмовали несколько месяцев.

Населенный пункт фактически уничтожен, как и укрытия и позиции ВСУ. Украинцы сохраняют позиции на северной окраине. Однако постоянные обстрелы со стороны России не прекращаются, в частности из авиации.

Также враг отправил свою диверсионно-разведывательную группу в Степногорск.

По данным Генштаба на 16:00 25 июля, на Приднепровском направлении оккупанты 6 раз пытались прорваться на позиции украинских войск, одна атака продолжается.

На Торецком направлении захватчики 5 раз атаковали в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.