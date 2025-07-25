Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Де просунулися росіяни на 25 липня?
Аналітики Deep State нанесли на карту фронту просування росіян на Придніпровському і Торецькому напрямках.
Ворог просунувся у Кам'янському та біля Яблунівки,
– написали вони.
Які нові території захопили окупанти:
У Силах оборони заявили, що росіяни прагнуть захопити Кам'янське, яке штурмували кілька місяців.
Населений пункт фактично знищений, як і укриття та позиції ЗСУ. Українці зберігають позиції на північній околиці. Однак постійні обстріли з боку Росії не припиняються, зокрема з авіації.
Також ворог відправив свою диверсійно-розвідувальну групу в Степногірськ.
За даними Генштабу на 16:00 25 липня, на Придніпровському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорватися на позиції українських військ, одна атака триває.
На Торецькому напрямку загарбники 5 разів атакували в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.