Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Де найбільше намагаються тиснути росіяни на фронті?

Лише на Придніпровському напрямку українські захисники відбили 5 боєзіткнень. Також непростою є ситуація на Оріхівському напрямку, зокрема біля населеного пункту Кам'янське. Російські окупанти прагнуть захопити його та закріпити свої позиції.

Росіяни кілька місяців поспіль штурмували Кам'янське. Населений пункт фактично знищений, як і укриття та позиції ЗСУ. Українці зберігають позиції на північній околиці. Однак постійні обстріли з боку Росії не припиняються, зокрема з авіації.

Також ворог відправив свою диверсійно-розвідувальну групу в Степногірськ. Це місто росіяни давно масовано обстрілюють та, ймовірно, розглядають його як свою потенційну наступну ціль. Окупанти можуть ховатися в багатоповерхівках та укриттях.

Сили оборони України завадили цій спробі, вона виявилася невдала – всіх ми знищили, тих, хто намагався туди підійти,

– зазначив речник.

Владислав Волошин також додав, що на позиціях Сил оборони Півдня спостерігається стабільна ситуація з обстрілами – ворог все ще завдає ударів

Під прицілом окупантів залишається Гуляйпільський напрямок. Там противник проводить перегрупування сил і засобів. Військові прогнозують, що росіяни на цьому напрямку можуть відновити активні бойові дії.