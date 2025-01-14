Юрист отмечает, что закон довольно сырой и в нем есть нюансы. Можно ли получить штраф от 6 февраля за необновление статуса "ограниченно годный" разбирался 24 Канал.
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Что заявили в ТЦК
В черкасском областном ТЦК и СП напомнили, что 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о внесении изменений в законодательство по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
Статус "ограниченно годный" отменили, а признанные таковыми ранее граждане Украины, должны пройти ВВК повторно в течение 9 месяцев с момента вступления закона в силу.
То есть это нужно сделать до 5 февраля.
Пресс-секретарь черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии местному изданию "Про все" рассказала, что сейчас ограниченно годным украинцам вручают повестки, чтобы они прошли ВВК. Однако пойти на ВВК можно и добровольно.
Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, то можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК,
– сказала она.
Также лицо может получить такое распоряжение от предприятия, на котором работает.
Она заявила, что с 6 февраля нарушителей начнут штрафовать. Сумма штрафа будет колебаться от 17 до 25,5 тысяч гривен.
В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке,
– отметила она.
Реакция власти и юристов
Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко напомнил о правилах воинского учета.
По его словам, закон не предусматривает, чтобы военнообязанные сами должны были проявлять инициативу и идти на ВВК.
В то же время военный юрист Тарас Боровский отмечает, что такой штраф за неактуализацию статуса "ограниченно годный" получить вполне можно. Но это не означает, что все, кто этого не сделал с 6 февраля автоматически получают штраф.
Обновить статус до 5 февраля необходимо, но, по его словам, закон не совсем четко определяет: нужно ли лицам самостоятельно идти в ТЦК, или их вызовут повесткой.