Юрист отмечает, что закон довольно сырой и в нем есть нюансы. Можно ли получить штраф от 6 февраля за необновление статуса "ограниченно годный" разбирался 24 Канал.

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Что заявили в ТЦК

В черкасском областном ТЦК и СП напомнили, что 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о внесении изменений в законодательство по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Статус "ограниченно годный" отменили, а признанные таковыми ранее граждане Украины, должны пройти ВВК повторно в течение 9 месяцев с момента вступления закона в силу.

То есть это нужно сделать до 5 февраля.

Пресс-секретарь черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии местному изданию "Про все" рассказала, что сейчас ограниченно годным украинцам вручают повестки, чтобы они прошли ВВК. Однако пойти на ВВК можно и добровольно.

Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, то можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК,

– сказала она.

Также лицо может получить такое распоряжение от предприятия, на котором работает.

Она заявила, что с 6 февраля нарушителей начнут штрафовать. Сумма штрафа будет колебаться от 17 до 25,5 тысяч гривен.

В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке,

– отметила она.

Реакция власти и юристов

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко напомнил о правилах воинского учета.

По его словам, закон не предусматривает, чтобы военнообязанные сами должны были проявлять инициативу и идти на ВВК.

В то же время военный юрист Тарас Боровский отмечает, что такой штраф за неактуализацию статуса "ограниченно годный" получить вполне можно. Но это не означает, что все, кто этого не сделал с 6 февраля автоматически получают штраф.

Обновить статус до 5 февраля необходимо, но, по его словам, закон не совсем четко определяет: нужно ли лицам самостоятельно идти в ТЦК, или их вызовут повесткой.