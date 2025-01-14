Юрист зазначає, що закон доволі сирий і в ньому є нюанси. Чи можна отримати штраф від 6 лютого за неоновлення статусу "обмежено придатний" розбирався 24 Канал.

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Що заявили у ТЦК

У черкаському обласному ТЦК та СП нагадали, що 4 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про внесення змін до законодавства щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Статус "обмежено придатний" скасували, а визнані такими раніше громадяни України, повинні пройти ВЛК повторно протягом 9 місяців з моменту набуття законом чинності.

Тобто це потрібно зробити до 5 лютого.

Речниця черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея у коментарі місцевому виданню "Про все" розповіла, що нині обмежено придатним українцям вручають повістки, аби вони пройшли ВЛК. Однак піти на ВЛК можна і добровільно.

Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення і бачимо, що вона обмежено придатна, то можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК,

– сказала вона.

Також особа може отримати таке розпорядження від підприємства, на якому працює.

Вона заявила, що з 6 лютого порушників почнуть штрафувати. Сума штрафу буде коливатися від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку,

– зазначила вона.

Реакція влади та юристів

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко нагадав про правила військового обліку.

За його словами, закон не передбачає, щоб військовозобов'язані самі мали проявляти ініціативу та йти на ВЛК.

Водночас військовий юрист Тарас Боровський зазначає, що такий штраф за неактуалізацію статусу "обмежено придатний" отримати цілком можна. Але це не означає, що всі, хто цього не зробив з 6 лютого автоматично отримують штраф.

Оновити статус до 5 лютого необхідно, але, за його словами, закон не зовсім чітко визначає: чи потрібно особам самостійно йти в ТЦК, чи їх викличуть повісткою.