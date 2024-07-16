С завтрашнего дня ГПСУ будет проверять у всех мужчин, которые пересекают границу, военно-учетные документы. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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На границе будут проверять документы у всех мужчин

С 17 июля мы начнем проверять у всех мужчин – граждан Украины от 18 до 60 лет – также военно-учетный документ. Отмечу, что изменений в категории, кому разрешено пересекать границу, нет. И если кто-то будет подпадать под отсрочку, или исключен с воинского учета, то в военно-учетных документах должно быть обязательно это записано, со сроком и условием, на основании чего такая отсрочка предоставлена,

– пояснил он.

По его словам, военно-учетный документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме. В случае подозрения, что документ может быть поддельным, или если информация в нем изложена некорректно, пограничники могут проверить это через систему "Оберег".

В частности, работники Госпогранслужбы могут проверить данные по QR-коду, сгенерированным в системе "Резерв+".

К слову, после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные в любой удобный способ. Приложение "Резерв +" будет доступен и в дальнейшем. По ее словам, можно будет загрузить электронный военно-учетный документ.