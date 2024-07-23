До 16 июля все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные. Однако сделать это можно даже сейчас, находясь за границей.

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Как могут обновить свои данные те, кто находится за рубежом

Ирина Гарбуз, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ, в видеоформате ответила на ряд вопросов по обновлению данных. Одним из наиболее актуальных вопросов сейчас – обновление военно-учетных данных для тех, кто находится за рубежом.

По ее словам, сделать это можно двумя способами.

Военнообязанные, которые находятся за рубежом могут обновить свои данные через приложение Резерв+ или обратиться в консульские учреждения,

– объяснила она.

Важно. Обновить военно-учетные данные нужно было в период от 18 мая до 16 июля 2024 года. Штрафы за невыполнение законодательства не являются автоматизированными, поэтому, по словам чиновников, даже если обновить данные после 16 июля, можно избежать административной ответственности.

К слову, размер штрафов предусмотрен статьей 210 об административном правонарушении. За совершение первого правонарушения предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, за повторное нарушение в течение года – 25,5 тысячи гривен.

Однако, если гражданин Украины не будет платить штрафы, то его могут наказать. Так, дело могут передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.