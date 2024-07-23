До 16 июля все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные. Однако сделать это можно даже сейчас, находясь за границей.
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Как могут обновить свои данные те, кто находится за рубежом
Ирина Гарбуз, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ, в видеоформате ответила на ряд вопросов по обновлению данных. Одним из наиболее актуальных вопросов сейчас – обновление военно-учетных данных для тех, кто находится за рубежом.
По ее словам, сделать это можно двумя способами.
Военнообязанные, которые находятся за рубежом могут обновить свои данные через приложение Резерв+ или обратиться в консульские учреждения,
– объяснила она.
К слову, размер штрафов предусмотрен статьей 210 об административном правонарушении. За совершение первого правонарушения предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, за повторное нарушение в течение года – 25,5 тысячи гривен.
Однако, если гражданин Украины не будет платить штрафы, то его могут наказать. Так, дело могут передать в органы исполнительной государственной службы. В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест.