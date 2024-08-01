С 1 августа будут выдавать водительские удостоверения нового образца: что будет со старыми

С 1 августа сервисные центры МВД будут выдавать обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Собственно, они будут иметь дополнительные элементы защиты.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик в прямом эфире телеканала "Киев24".

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Обновленные бланки водительских документов с дополнительными элементами защиты

На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов,

– рассказал Николай Рудик.

Начальник Главного сервисного центра МВД уточнил о еще одном элементе защиты на бланках свидетельства о регистрации автомобиля, которые уже выдаются. Это QR-код, который размещен в правом нижнем углу: "Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесена в электронный реестр – серия, номер документа и данные о транспортном средстве".

В Главном сервисе МВД отметили, что все выданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться.

Однако, если у человека есть желание, то он может обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей.

Кроме этого, Рудик рассказал, что Главный сервисный центр МВД активно сотрудничает с Киберполицией в противодействии изготовлению фальшивых документов. "Мониторим социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Поэтому все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные", – добавил он.

В Главном сервисном центре МВД призвали всех граждан не пользоваться услугами мошенников и не покупать фальшивые документы. Ведь единственный способ получить водительское удостоверение – сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.