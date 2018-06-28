"Обновленные" суды: как старая система не допускает к работе новых судей

О том, что среди судей, которые выбирают других судей, встречаются недобропорядочные рассказал гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Таковой является член ВККС Татьяна Веселская, которая хорошо запомнилась всем по итогам 2016 года, когда задекларировала набор кастрюль. Чтобы попасть в декларацию наряду с сумочками Louis Vuitton, кастрюли должны были стоить более 137 тысяч гривен. Для понимания масштаба: самый дорогой набор кастрюль из доступных на Amazon стоит вдвое меньше.

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Поразили тогда и активы и наличные средства на сумму 2,5 миллиона гривен, не подтвержденные задекларированными доходами. В придачу — служебная квартира в столичной новостройке. От нее владелица элитных кастрюль не только не отказалась, когда уже имела собственное жилье, но и обменяла ее на лучшую, отсудила и приватизировала.

Татьяна Веселская

Летом 2017 года Национальное антикоррупционное бюро и начало досудебное расследование по признакам этого преступления. А Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции тогда же назначило полную проверку последних деклараций Веселской. Сейчас она, будто ничего не произошло, проверяет декларации других судей! И продолжает решать, кто будет и кто не будет работать судьей, будто ничего не произошло.

За последний год ВККС с Веселской в составе успела пропустить в новый Верховный Суд несколько кандидатов с негативными выводами Общественного совета добропорядочности. А также — позволила работать в "обновленной" судебной системе многим "судьям Майдана", но на прошлой неделе ВККС все же признала нарушение со стороны своей участницы. Комиссия рассмотрела жалобу общественности и согласилась, чтоВеселская внесла недостоверные сведения в декларацию родственных связей. В то же время ВККС продолжает не замечать проблемы с имущественными декларациями. Формальный повод — отсутствие результатов проверки НАЗК, что началась год назад.

Роман Брегей – один из тех, кто пострадал от нечестных судей во время отборав новый Верховный Суд, его работу проверяла тройка членов ВККС. Он утверждает, что оценку за его практическое задание неоправданно занизили, из-за чего он выбыл из конкурса. Он обжаловал решение ВККС в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда и получил отказ в рассмотрении — от своих бывших конкурентов, которые теперь стали судьями.

Роман Брегей

Тогда Брегей решил защитить себя не как участника отбора судей, а как гражданина. Следующим иском он требовал отмены указа Президента о назначении судей нового Верховного Суда из-за неоднократных нарушений при их отборе. На прошлой неделе Роман Брегей и здесь получил отказ в открытии производства. Разумеется, судьи Верховного Суда не хотят рассматривать вопрос о собственном предназначении.

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Формальное основание — судья Брегей не является участником правоотношений между Президентом и назначенными судьями, поэтому не может их оспорить, но таким образом, судьи не учли интерес своего коллеги как представителя общества иметь справедливый суд, поэтому судья Брегей настроен идти до конца — защищать на международном уровне право всех гражданин Украины на сформированный без нарушений суд высшей инстанции. А именно – подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

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