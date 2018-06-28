"Оновлені" суди: чому стара система не допускає до роботи нових суддів

Про те, що серед суддів, які обирають інших суддів, трапляються недоброчесні розповів гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Такою є членкиня ВККС Тетяна Весельська, яка добре запам'яталась усім за підсумками 2016 року, коли задекларувала набір каструль. Щоб потрапити в декларацію поряд із сумочками Louis Vuitton, каструлі мали коштувати понад 137 тисяч гривень. Для розуміння масштабу: найдорожчий набір каструль з доступних на Amazon коштує вдвічі менше.

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Вразили тоді й активи та готівкові кошти на суму 2,5 мільйона гривень, не підтверджені задекларованими доходами. На додачу — службова квартира у столичній новобудові. Від неї власниця елітних каструль не тільки не відмовилась, коли вже мала власне житло, але й обміняла її на кращу, відсудила і приватизувала.



Тетяна Весельська

Влітку 2017 року Національне антикорупційне бюро й розпочало досудове розслідування за ознаками цього злочину. А Національне агентство з питань запобігання корупції тоді ж призначило повну перевірку останніх декларацій Весельської. Зараз вона, ніби нічого не сталося, перевіряє декларації інших суддів і продовжує вирішувати, хто буде і хто не буде працювати суддею.

За останній рік ВККС з Весельською у складі встигла пропустити до нового Верховного Суду кількадесят кандидатів з негативними висновками Громадської ради доброчесності. А також — дозволити працювати в "оновленій" судовій системі багатьом "суддям Майдану", але минулого тижня ВККС все ж визнала порушення з боку своєї членкині. Комісія розглянула скаргу громадськості й погодилась, що Весельська внесла недостовірні відомості у декларацію родинних зв’язків. Водночас ВККС продовжує не помічати проблеми з майновими деклараціями. Формальний привід — відсутність результатів перевірки НАЗК, що розпочалася рік тому.

Роман Брегей один з тих, хто постраждав від нечесних суддів під час відбору до нового Верховного Суду, його роботу перевіряла трійка членів ВККС. Він стверджує, що оцінку за його практичне завдання невиправдано занизили, через що він вибув з конкурсу. Він оскаржив рішення ВККС до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду й отримав відмову в розгляді — від своїх колишніх конкурентів, які тепер стали суддями.



Роман Брегей

Тоді Брегей вирішив захисти себе не як учасника відбору суддів, а як громадянина. Наступним позовом він вимагав скасування указу Президента про призначення суддів нового Верховного Суду через непоодинокі порушення при їх доборі. Минулого тижня Роман Брегей і тут отримав відмову у відкритті провадження. Зрозуміло, судді Верховного Суду не хочуть розглядати питання про власне призначення.

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Формальна підстава — суддя Брегей не є учасником правовідносин між Президентом і призначеними суддями, тож не може їх оскаржити, але таким чином судді не врахували інтерес свого колеги як представника суспільства мати справедливий суд, тому суддя Брегей налаштований іти до кінця — захищати на міжнародному рівні право усіх громадянин України на сформований без порушень суд найвищої інстанції. А саме – подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

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