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Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть

Нардеп Ємець розповів, яким чином змусив своїх колег проголосувати за Антикорупційний суд

Честь і НЕчесть 145 Читать новость на русском

Про те, як створювався Антикорупційний суд, розповів гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим – народний депутат України Леонід Ємець.

– Коли ще рік тому я з колегами наполягали на тому, що в Україні має бути справжній окремий Антикорупційний суд ми внесли цю норму в закон про судоустрій і статус суддів, і прописали, що в нас має бути цей суд. Слухайте, на нас дивилися, як на міських якихось божевільних.

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– З високих трибун розказували: Антикорупційні суди бувають тільки в Уганді, в країнах третього світу, Україна ж не така, у нас же все добре, нащо нам той Антикорупційний суд, забудьте. В кулуарах ніхто, навіть одного відсотка не буде, не думав, що в Україні, справді, з'явиться Антикорупційний суд. Але ми зі своїм єврооптимізмом не залишали спроб, і, власне, ось результат.

Там є група, яка ні за що ніколи не проголосує за Антикорупційний суд, і вони не проголосували. Це люди, для яких Антикорупційний суд дорівнює в'язниця. Є група людей, які теж побоюються колись за грати потрапити за корупцію, але думають, що зможуть уникнути такої відповідальності. Вони не дуже хотіли голосувати, але їх можна було переконати. Яким чином можна було переконати? Тут декілька аспектів.

– Дуже часто потрібно переконувати не самих депутатів, а тих, хто за них приймає рішення. Бо, на жаль, в діючий політичній системі сьогодні, хоч ми і живемо у парламентсько-президентській республіці, але центр прийняття рішень розташований де завгодно, тільки не в парламенті. От там є 100-150, які здатні приймати власні рішення, а всі інші – просто кнопкодави. Власне, ось тут без міжнародних партнерів досягнути результату нам би не вдалось. Також значну роль зіграли медіа.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Новини політики Честь і НЕчесть Верховна Рада Антикорупційний суд Законодавство Законопроект
Джерело: 24 Канал
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